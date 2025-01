Gracyanne diz que passou mal após refeições no 'BBB 25'

A rotina alimentar de Gracyanne Barbosa voltou a ser motivo de preocupação no BBB 25. Na Xepa, a musa fitness experimentou rabada pela primeira vez e revelou que passou mal após as refeições. Gracyanne chegou a receber orientações médicas no reality.

"Hoje a médica me chamou porque eu vomitei. Estou comendo e vomitando porque meu organismo não está acostumado [ao que está se alimentando no reality], mas de boa. Me propus a vir e já sabia o que iria comer. Não vou ficar com fome", explicou Gracyanne durante uma conversa com Raissa, Edilberto e Guilherme.

A médica sugeriu que Gracyanne seguisse uma alimentação mais simples, consumindo apenas arroz e feijão enquanto estivesse na Xepa. Apesar da orientação, a participante afirmou que prefere manter a mesma dieta que os demais confinados, sem fazer distinções.