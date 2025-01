Vídeo emociona brothers no primeiro Almoço do Anjo do 'BBB 25'

Gabriel e Maike, os anjos da primeira semana do BBB 25, tiveram direito ao esperado Almoço do Anjo, neste domingo, 19. Como é de costume, eles ganharam de presente um vídeo com depoimentos de amigos e familiares. Ao assistir, caíram no choro. A dupla convidou as duplas João Gabriel e João Pedro e Edilberto e Raíssa para almoçarem juntos. Os participantes que não estavam no almoço também puderam assistir ao vídeo, pelo telão da sala - e também se emocionaram.