Filme Aqui se torna o centro da polêmica sobre IA em Hollywood

O longa Aqui, de Robert Zemeckis, conta a história de uma casa e da família que nela viveu ao longo de décadas. A obra narra a vida das diversas gerações que passaram pela mesma residência. Tem Tom Hanks e Robin Wright no elenco. E vem sofrendo inúmeras críticas da indústria por conta do uso de inteligência artificial. Para retratar a passagem do tempo, Zemeckis optou por utilizar a tecnologia para rejuvenescer e envelhecer seus protagonistas e coadjuvantes. O rejuvenescimento digital não é novidade, mas a utilização de IA no processo é.

A atriz Lisa Kudrow, por exemplo, criticou abertamente o uso da tecnologia em conversa no podcast Armchair Expert: "Que trabalho haverá para os seres humanos?".

Aqui acabou pagando o preço por seu pioneirismo. O longa foi esnobado na temporada de premiações e foi considerado um fracasso de bilheteria.