Família convoca meditação mundial para homenagear David Lynch

Desde 1973, Lynch era um entusiasta e praticante da meditação transcendental e levou o tema às telas, com trabalhos como Meditação, Criatividade e Paz, Na Raiz da Paz, On Meditation e Sombras do Paraíso. Ele acreditava que a meditação poderia levar as pessoas à transcendência e a encontrar a paz.

Em 2005, ele criou a Fundação David Lynch para ensinar meditação transcendental para crianças ao redor do globo. Quando esteve no Brasil, em 2008, falou da sua vontade de se encontrar com o presidente Lula para propor que a meditação fosse incorporada ao dia a dia das crianças e adolescentes em idade escolar.