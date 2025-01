Anitta confirma trio sem corda no Carnaval de Salvador

No fim de semana passado, a cantora se apresentou em São Luís, fazendo homenagem ao skate, e em Fortaleza, com um figurino inspirado no boxe.

Neste domingo, 19, Brasília recebe o show. A turnê passa ainda por Recife (25/01), Ribeirão Preto (26/01), Belo Horizonte (01/02), Campinas (02/02), Rio de Janeiro (8 e 9/02), Curitiba (15/02), Florianópolis (16/02) e São Paulo (22 e 23/02). Os ingressos para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro já estão esgotados.