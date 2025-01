Saiba quem ganhou a primeira Prova do Anjo do BBB 25

Formação do Paredão

Raíssa e Edilberto já estão no Paredão. Eles foram indicados por Aline e Vinicius, líderes desta semana, que já indicaram outras três duplas que estão na mira: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel. Uma das duplas também participará do Paredão Triplo, que será formado no domingo.

A dinâmica do Paredão será a seguinte: Maike e Gabriel, anjos, imunizam uma dupla. Na sequência, os líderes indicam a dupla a ser emparedada, entre as três que estão na sua mira. A casa, então, vai ao confessionário votar e eleger a segunda que estará na berlinda. Por fim, a dupla escolhida pela casa faz um contragolpe, escolhendo a quarta dupla para o Paredão. Tadeu Schmidt chama os emparedados para a prova Bate e Volta, que salvará uma das duplas e, na sequência, abre para a votação do público.

A eliminação de uma das duplas emparedadas acontece na terça-feira, 21.