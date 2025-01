Remake de 'Vale Tudo': Reginaldo Faria se sentiu honrado com pedido de Alexandre Nero

Alexandre Nero fará o papel de Marco Aurélio no remake de Vale Tudo. Na primeira versão da novela, de 1988, quem fazia o papel do desonesto e inescrupuloso vice-presidente do Grupo Almeida Roitman era o veterano Reginaldo Faria, que participou do É De Casa na manhã deste sábado, 18.

Na conversa com Maria Beltrão, Reginaldo Faria revelou que Alexandre Nero ligou para pedir conselhos. "Vou (assistir), claro, principalmente porque o Alexandre ligou para mim. Telefonou para minha casa dia desses e disse: 'Reginaldo, queria te perguntar quais foram os recursos que você buscou para encontrar esse personagem'", contou.

Reginaldo respondeu dizendo que não se lembra de ter recorrido a um recurso específico. "Eu já vivia dentro desse processo. A sociedade já era massacrada pelo problema que a gente vivia. O que eu fiz foi colocar a minha sensibilidade dentro disso. Agora, eu acho que você não deve procurar olhar para o meu personagem para se inspirar. Busque você a sua sensibilidade e o seu talento, e ele tem muito talento. Ele me agradeceu e eu fiquei muito honrado", completou o ator, que está com 87 anos.