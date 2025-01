BBB 25: Diego e Daniele Hypólito estão no Castigo do Monstro

Gabriel e Maike são a primeira dupla de Anjos do Big Brtoher Brasil 25. Os paulistas levaram a melhor na disputa desta sábado, 18, e poderão imunizar outra dupla na Formação de Paredão. Eles também escolheram os irmãos Diego e Daniele Hypólito para o Castigo do Monstro "Quarto Branco".

"Ele está de volta! O temido Quarto Branco do BBB. Mas, desta, vez de forma monstruosa. Um castigado deverá se vestir de botão vermelho e o outro de Quarto Branco. Ao ouvirem a música do Monstro, deverão ir ao espaço marcado no gramado e dançar até o som terminar", explicou Maike antes de anunciar a escolha.

A dupla paulista escolheu Daniele para cumprir a função do botão, e Diego para ser o Quarto Branco.