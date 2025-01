'Variety aposta em três indicações para 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar

Entretanto, a Variety aposta também na obra de Walter Salles para a principal categoria: a de Melhor Filme. A indicação da revista chega em sexto lugar, atrás de Emilia Pérez, e divide espaço com Anora, The Brutalist, Conclave, A Substância e Wicked, entre outras obras.

Considerado a maior premiação do cinema, o Oscar teve suas indicações atrasadas por conta dos incêndios florestais de Los Angeles (EUA). O anúncio ocorrerá na quinta-feira, 23, de forma virtual, às 5h30 da manhã no horário local (10h30 no horário de Brasília).

Confira a seguir as apostas completas da 'Variety' nas três categorias:

Melhor Filme

- Anora;

- The Brutalist;