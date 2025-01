Stephen King pede cancelamento do Oscar 2025 em virtude dos incêndios em Los Angeles

Os incêndios florestais seguem fazendo vítimas no Sul da Califórnia (EUA). Até esta quinta-feira, 16, já foram contabilizadas 28 pessoas mortas e 80 mil fora de casa. Diante deste cenário devastador, o escritor Stephen King sugeriu o cancelamento do Oscar 2025. "Não votarei no Oscar neste ano. Na minha humilde opinião, eles deveriam cancelar. Sem brilho com Los Angeles em chamas", escreveu no seu perfil na rede social Blue Sky.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, adiou por duas vezes o anúncio dos indicados deste ano. A princípio, seriam anunciados nesta sexta-feira, 17. Agora, o prazo para que seus membros votem acaba na próxima quinta-feira, 22, e os indicados serão anunciados na sexta, dia 23, de forma virtual.

O almoço dos indicados, que aconteceria no dia 10 de fevereiro foi cancelado. A Academia vai doar o dinheiro - cerca de 250 mil dólares (R$ 1,5 milhão) - que seria utilizado no evento para ajudar no combate aos incêndios.