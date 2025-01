Madrugada no 'BBB 25' teve choro, cobrança por indicação e combinação de votos

A madrugada desta sexta-feira, 17, foi marcada por intensas emoções no BBB 25. Vinícius e Aline foram os vencedores da primeira Prova do Líder. A dupla venceu uma prova de sorte no estilo 'campo minado' e escolheu os participantes para formar os grupos Vip e Xepa, além de colocar a primeira dupla no paredão. A dinâmica agitou os participantes, gerando conversas estratégicas e muito planejamento.

Confira os principais destaques da madrugada:

Vontade de chorar