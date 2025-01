Verdadeiro Brad Pitt se manifesta após mulher perder R$ 5 mi por achar que vivia caso com ator

Impostor usou tecnologia para se passar por Brad Pitt

De acordo com as investigações, os criminosos inicialmente pediram dinheiro para cobrir taxas alfandegárias de bolsas de luxo que o falso Pitt prometera enviar. Em seguida, usaram imagens manipuladas para convencer a vítima de que o ator estava hospitalizado. Mesmo com alertas da filha de que se tratava de um golpe, a mulher insistiu na veracidade da relação.

"São poucos os homens que sabem escrever dessa forma. Eu amava o homem com quem conversava. Era tudo muito bem planejado", disse ela. A desconfiança começou no verão de 2024, quando imagens do verdadeiro Brad Pitt ao lado de sua parceira, Inès de Ramon, vieram à tona.