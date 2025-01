Noite e madrugada do 'BBB' têm show de Anitta, festa na cozinha e falas sobre queridômetro

Se a madrugada da quarta-feira, 15, esquentou os ânimos entre os participantes do Big Brother Brasil 25, a madrugada desta quinta, 16, serviu para relaxar os brothers. Com a estreia do Show de Quarta, Anitta animou a casa e a primeira festa da edição rendeu momentos especiais entre os confinados.

Os brothers começaram a noite de quarta ao som de Anitta e com direito a camarote exclusivo para assistir ao show.

Seguindo a dinâmica das duplas, Painitto, pai da artista, também estava no palco.