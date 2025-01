Gracyanne Barbosa cai de cara no chão após brincadeira no 'BBB 25'

A modelo Gracyanne Barbosa caiu de cara no chão na madrugada desta quinta-feira, 16, após uma brincadeira com o ex-ginasta Diego Hypólito. O acidente, que não chegou a machucar a influenciadora, ocorreu durante o Show de Quarta do Big Brother Brasil 25. No evento, a cantora Anitta e seu pai, Mauro Machado, se apresentaram para os participantes do reality show.

Ambos os confinados estavam dançando no gramado da casa e decidiram brincar de "gira-gira", uma brincadeira na qual Gracyanne trançava as pernas na cintura de Hypólito e, enquanto ele segurava os braços da modelo, os dois giravam em conjunto. O ex-esportista, no entanto, perdeu o equilíbrio durante o rodopio e acabou derrubando a influenciadora.

"Machucou?", perguntou Diego. "Machuquei não", afirmou Gracyanne. O brother, então, pediu desculpas pelo ocorrido. "Você soltou a minha mão?", questionou Gracyanne, mas Diego negou. "Soltei nada", afirmou o brother. A modelo levou um chamado da produção do programa após o ocorrido.