Fernanda Torres estará no talk show de Jimmy Kimmel desta quinta-feira

A atriz brasileira ganhou destaque internacional com o longa Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, que adaptou a história do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva para as telas.

Na trama, ela vive Eunice Paiva (1929 - 2018), mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar. Rubens é interpretado por Selton Mello.