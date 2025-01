'BBB 25': saiba como Guilherme e Joselma viraram 'casca de bala'

A dupla Guilherme e Joselma, ou Delma, como prefere ser chamada, entrou atrasada no BBB 25 e já fez história. Foi o primeiro par de brothers que sofreu com uma consequência do Sincerão e tiveram que dormir ao relento, só com um colchonete.

Deu raiva no começo, mas no dia seguinte, Delma voltou para casa sambando e declarou que ali dormiria até do lado do fogão.

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, quem também tem feito sucesso é Letícia Tavares, filha de Delma e mulher de Guilherme. Com mais de 15 mil seguidores contabilizados na manhã desta quinta-feira,16, Letícia já faz publis e distribui entrevistas.