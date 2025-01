Pabllo Vittar reage à piada homofóbica de Renata Fan: 'Gente morre por conta dessa zoeira'

A cantora Pabllo Vittar criticou na manhã desta quarta-feira, 15, uma piada de teor homofóbico feita pela apresentadora Renata Fan no Instagram. Nos comentários da postagem da jornalista, a artista se posicionou e lamentou o ocorrido. "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira'", afirmou Pabllo.

Na terça-feira, 14, Renata Fan publicou uma montagem na rede social em que compara as atrações esportivas da Globo com as da Band. No quadro de cima, os dizeres "Na Band" são acompanhados por uma foto da jornalista ao lado do ex-jogador de futebol Denilson no estúdios do Jogo Aberto, programa da emissora. Já no segundo quadro, os dizeres "Na Globo" são acompanhados por uma foto editada onde Denilson está ao lado de Pabllo Vittar nos estúdios do Globo Esporte.

A piada faz referência à saída do ex-jogador da Band para Globo. Após 15 anos trabalhando Band, Denilson anunciou em 2024 o fim do seu vínculo com a emissora. O ex-jogador era um dos apresentadores do Jogo Aberto, ao lado de Renanta Fan. No começo deste ano, Denilson foi anunciado como nova contratação da Globo - ele integrará o elenco do Globo Esporte.