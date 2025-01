'Ainda Estou Aqui' está entre os indicados do Prêmio Bafta

O Prêmio Bafta (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão) anunciou na manhã desta quarta-feira, 15, os indicados das 25 categorias, entre filmes britânicos e internacionais. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado à categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O apresentador desta edição do Prêmio Bafta, que anuncia os vencedores no próximo dia 16 de fevereiro, é David Tennant (Doctor Who e Belas Maldições).