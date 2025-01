'BBB 25' começa com prova de resistência

O Big Brother Brasil 25 começou na noite desta segunda-feira, 13. Após apresentar as duplas participantes, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a primeira prova de resistência do reality show. Patrocinada pelo Mercado Livre, a prova vale imunidade no primeiro paredão do programa. O vencedor também ganha R$ 10 mil em compras na plataforma comercial.

A tarefa exige que os participantes equilibrem a logo da empresa até uma campainha tocar. Vestidos com carrinhos de entrega acoplados aos corpos, eles precisam simular entregas de encomendas. Após Schmidt explicar as regras e tirar dúvidas, a prova começou às 23h37.

A dupla é eliminada quando a caixa não é entregue dentro do tempo limite ou caso não estiquem o cabo dentro do tempo previsto. Vence quem durar até o final. A última dupla a entregar a caixa dentro do tempo sofrerá uma consequência escolhida pelo público na "Cabine das Consequências".