'Ainda Estou Aqui' terá sessão gratuita ao ar livre no aniversário de São Paulo

No dia 25 de janeiro, aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, o filme Ainda Estou Aqui será exibido em uma sessão gratuita e ao ar livre no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo (CCSP). A projeção, promovida pela Spcine em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está marcada para 19h30, e os ingressos poderão ser retirados a partir de uma hora antes da sessão no local.

O longa, dirigido por Walter Salles, narra a trajetória da advogada e ativista Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, após o sequestro e assassinato de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Apesar de a maior parte do filme se passar no Rio de Janeiro, algumas cenas foram rodadas em São Paulo, cidade natal e local de falecimento de Eunice.

Fernanda Torres, que recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por sua atuação no filme, é uma das grandes apostas para a temporada de premiações, com expectativas de indicações ao Oscar nas categorias de melhor atriz e melhor filme internacional.