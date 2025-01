Série 'A Queda de P. Diddy' traz depoimentos de vítimas do rapper

Os últimos meses do rapper, compositor e produtor musical P. Diddy, de 55 anos, têm sido na cadeia. Ele aguarda o julgamento das acusações de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes cometidos nos Estados Unidos.

O músico (cujo real nome é Sean John Combs), responde a pelo menos 30 processos civis. Ele se declara inocente de todas as acusações. O julgamento do caso deve ocorrer no dia 5 de maio.

Mas, bem antes disso, interessados no caso poderão acompanhar a série documental A Queda de P. Diddy, que estreia no dia 1.º de fevereiro no serviço de streaming Max e no canal ID.