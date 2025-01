Incêndios em LA destroem acervo original do criador do dodecafonismo Arnold Schoenberg

No ano passado, o mundo da música erudita celebrou o sesquicentenário de Arnold Schoenberg (1874-1951), um dos compositores mais importantes do século 20. No entanto, os incêndios florestais que afetam o Sul da Califórnia trouxeram uma notícia triste. O fogo atingiu a Belmont Music Publishers, editora dedicada exclusivamente à preservação e promoção das obras do criador do dodecafonismo.

O incêndio consumiu manuscritos, partituras originais e obras impressas do compositor austríaco que estavam guardados na editora localizada em Pacific Palisades, em Los Angeles, onde se iniciou a queimada.

"Perdemos todo o nosso acervo de materiais. Esperamos que em breve possamos 'ressurgir das cinzas' em um formato totalmente digital", disse a empresa em um comunicado.