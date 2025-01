'Emilia Pérez': Jacques Audiard e Karla Sofía Gascón vêm ao Brasil para divulgar filme

O diretor Jacques Audiard e a atriz Karla Sofía Gascón desembarcam no Brasil entre os dias 20 e 22 de janeiro para promover o filme Emilia Pérez. A visita, que acontece São Paulo, faz parte da campanha de divulgação do longa, que já conquistou reconhecimento internacional. A estreia de Emilia Perez será em 6 de fevereiro.

Vencedor de quatro prêmios no Globo de Ouro 2025, incluindo Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme Musical ou de Comédia, Emilia Pérez também triunfou no Festival de Cannes, onde levou o Prêmio do Júri. Além disso, o longa está pré-selecionado ao Oscar em seis categorias, incluindo Melhor Filme Internacional.

A trama acompanha Rita, interpretada por Zoe Saldaña, uma advogada de renome que atua na defesa de criminosos. Sua vida dá uma guinada quando é contratada por Manitas (Karla Sofía Gascón), líder de um cartel, que deseja deixar o crime e realizar um sonho secreto: transformar-se na mulher que sempre quis ser. Inspirado no romance Ecoute, de Boris Razon, o filme traz ainda Selena Gomez, Adriana Paz e Edgar Ramírez no elenco.