Arrecadação de 'Ainda Estou Aqui' quase triplica após prêmio de Fernanda Torres

A vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro no domingo, 5, motivou uma parcela significativa do público brasileiro a ir ao cinema assistir ao longa Ainda Estou Aqui. Além da celebração que tomou conta das redes sociais do País, a conquista do prêmio triplicou a arrecadação do filme de Walter Salles no Brasil de uma semana para outra.

Entre os dias 2 e 5 de janeiro, data anterior ao Globo de Ouro, o longa brasileiro foi visto por cerca de 45,9 mil pessoas e arrecadou R$ 1,27 milhão. Já entre os dias 9 e 12, no final de semana após a premiação norte-americana, o filme foi visto por 173 mil pessoas e fez R$ 4,3 milhões nas bilheterias. Os dados são da Comscore, empresa que compila dados de bilheteria ao redor do mundo.

Lançado no dia 7 de novembro de 2024, Ainda Estou Aqui se tornou um sucesso de crítica e de público no Brasil. O longa, que já ultrapassou a marca de três milhões de espectadores no País, sonha com indicações ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz.