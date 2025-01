Alexandre Correa fala sobre decisão judicial que obriga Ana Hickmann a pagar pensão

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, usou suas redes sociais para celebrar o resultado de um processo em que a apresentadora terá de pagar uma pensão indenizatória de R$ 15 mil mensais. O empresário comemorou e disse que se sente agradecido.

"Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece comentando o caso. "De fato, as últimas notícias são como se fosse dá a um homem no deserto, água e sombra então muito me acalma", disse.

Em comunicado, a assessoria da modelo disse que não deve comentar o caso, que segue em segredo de justiça. A nota enviada ao Estadão diz que sua defesa disse ter recebido as notícias "com serenidade". "Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade."