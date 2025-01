Talk show dos EUA com Fernanda Torres ganha nova data; saiba como assistir

Ela integra uma das entrevistas do dia, com o ator norte-americano Joel McHale sendo o outro entrevistado. Anteriormente, o ator Timothée Chalamet seria entrevistado no mesmo dia que a artista brasileira.

O Jimmy Kimmel Live! é um programa da ABC e vai ao ar todas as noites às 23h35 no horário local (4h35 do dia seguinte, pelo horário de Brasília). O programa pode ser assistido no Brasil pelo site da ABC ou pelo YouTube.