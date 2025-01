Causa da morte de Liam Payne é confirmada após investigações

Três meses após a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, a causa foi oficialmente confirmada durante uma investigação no Reino Unido. O cantor morreu em 16 de outubro após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, em meio a um episódio envolvendo consumo excessivo de álcool e drogas.

De acordo com o site Daily Mail, segundo laudos médicos apresentados durante a audiência no Tribunal do Coroner de Buckinghamshire, Payne morreu devido a um "politrauma", termo utilizado para descrever múltiplas lesões traumáticas no corpo.

A investigação, realizada no dia 17 de dezembro, destacou que ainda pode levar algum tempo para esclarecer completamente as circunstâncias exatas da morte do cantor, que tinha 31 anos.