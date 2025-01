Talk show de Jimmy Kimmel, que entrevistaria Fernanda Torres, é cancelado

A atriz realizou uma postagem no Instagram sobre os incêndios, com a legenda: "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas, em português]".

Sem previsão de retorno, o talk show de Jimmy não foi a única atração cancelada por conta das queimadas.

Os organizadores também adiaram o anúncio dos indicados ao Oscar e o Critics Choice Awards, que conta com o longa brasileiro como um dos indicados.

O Jimmy Kimmel Live é um programa da ABC e vai ao ar todas as noites às 23h35 no horário local (4h35 do dia seguinte, pelo horário de Brasília). O programa pode ser assistido no Brasil pelo site da ABC ou pelo YouTube.