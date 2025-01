MP-BA dá prazo para Claudia Leitte se manifestar sobre retirada de nome de orixá em música

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou que a cantora Claudia Leitte apresente esclarecimentos em até 15 dias sobre a substituição do nome da orixá Iemanjá pela expressão "Yeshua" na música Caranguejo durante suas apresentações recentes. A alteração gerou denúncias de racismo religioso e é alvo de um inquérito instaurado pelo órgão estadual.

Procurada pelo Estadão, a equipe da cantora não se pronunciou sobre o caso. O espaço segue aberto.

A promotora Lívia Sant'Anna Vaz, responsável pela investigação, agendou uma audiência pública para o dia 27 de janeiro, às 14 horas, no auditório da sede do MP-BA, no bairro de Nazaré, em Salvador.