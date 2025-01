Márcia Dantas chora e fala de luto após ser demitida do SBT

A jornalista Márcia Dantas usou as suas redes sociais para falar sobre a saída do SBT, onde trabalhou nos últimos nove anos e apresentava o programa Primeiro Impacto. Em dois stories no Instagram, a jornalista desabafou: "A gente precisa acolher os nossos sentimentos e viver o nosso luto."

À meia luz e visivelmente emocionada, Márcia agradeceu o carinho dos seguidores e disse que está sendo acolhida pelos amigos e familiares.

"Está difícil ainda de falar. Estou bem triste", disse a jornalista paraense. "Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar. Depois eu venho conversar com vocês. Eu queria agradecer, porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas. E eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste. Estou muito triste, sim", reforçou.