90 anos de Elvis: as músicas mais tocadas no Brasil segundo o Ecad

No topo, estão as clássicas Suspicious Minds, Always On My Mind e Love Me Tender. As duas primeiras foram compostas por Mark James, que morreu em junho de 2024. Confira abaixo o ranking completo:

1.Suspicious Minds, de Mark James

2.Always On My Mind, de Christopher Johnny, Thompson Wayne C e Mark James

3.Love Me Tender, de Elvis Presley e Vera Matson

4.Burning Love, de Dennis H Linde

5.Kiss Me Quick, de Doc Pomus e Shuman Mort