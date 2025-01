Zendaya e Tom Holland estão noivos, diz site; atriz mostrou anel no Globo de Ouro

Uma foto tirada no Globo de Ouro está dando o que falar. É que ao posar no tapete vermelho, a atriz Zendaya ostentava um anel de noivado. Logo, correu o boato de que ela e o ator Tom Holland tinham oficializado a relação.

O TMZ, site especializado na cobertura de celebridades, ouviu pessoas próximas ao casal, que confirmaram o noivado. O pedido teria acontecido entre as festas de Natal e de Réveillon em um momento íntimo, em uma das casas da família de Zendaya, nos Estados Unidos.

Os dois se conheceram no set de filmagens de O Homem-Aranha: De Volta ao Lar, de 2017. No filme, Tom Holland vive o Homem-Aranha e Zendaya faz o papel de Michelle, uma colega de classe do protagonista. O namoro se tornou público em 2021.