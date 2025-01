Maíra Cardi se desculpa após Thiago Nigro compartilhar vídeo de feto

Nos comentários, internautas falaram sobre a foto do feto, que foi postada por Thiago no sábado mas apagada em seguida. "Bizarro", comentou um. "Nem toda a grana do mundo vai te trazer saúde mental e controle emocional. Busque ajuda", escreveu outro.

Entretanto, houve quem defendeu a atitude de Thiago: "Ninguém leva em consideração que, no momento de dor, não agimos com racionalidade", explicou um usuário do Instagram, na postagem.

Antes de tudo isso, Maíra explicou em um vídeo publicado na quinta-feira, 2, que havia perdido o bebê que esperava com Thiago Nigro. Eles anunciaram a gravidez em dezembro.

Após ter tido alguns escapes de sangue e sentir tontura, a influenciadora resolveu ir ao pronto-socorro, onde recebeu a notícia de que o bebê não possuía batimentos cardíacos.

"O coração apenas parou de bater", escreveu a influenciadora. Segundo a médica, o coração do bebê, possivelmente, havia parado de bater no último dia 31. "É um vazio que não se explica e, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas", disse.