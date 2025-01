Lula parabeniza Fernanda Torres pelo Globo de Ouro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou via X, antigo Twitter, a conquista inédita de Fernanda Torres pelo Globo de Ouro. A atriz brasileira venceu na categoria de melhor atriz em filme de drama, por sua atuação em Ainda estou aqui, filme de Walter Salles.

No X, o presidente escreveu: "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres".

A vitória coloca Fernanda Torres como a primeira brasileira a conquistar o prêmio nessa categoria, superando concorrentes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet, em um marco histórico para o cinema nacional.