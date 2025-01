Selton Mello se emociona ao comentar Globo de Ouro: 'Bonito ver onde esse filme chegou'

O ator Selton Mello se emocionou neste domingo, 5, ao falar sobre suas expectativas para a cerimônia do Globo de Ouro 2025. O artista brasileiro faz parte do elenco de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que está indicado a duas categorias da premiação: Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Drama.

"Los Angeles, dia do Globo de Ouro. Pegar um café, depois vou pegar um outro café e aí depois eu vou me arrumar", afirmou o ator em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram . Na postagem, Selton aparece de moletom nos arredores de Hollywood e divaga sobre a importância do filme e o impacto que ele causou nos cinemas ao redor do mundo. "É muito bonito ver onde esse filme está indo, onde ele foi parar e onde ele ainda vai parar".

A cerimônia, que ocorre neste domingo, 5, às 22h, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, contará com a presença do elenco de Ainda Estou Aqui. "Cara, vai ser muito emocionante esse negócio", continuou o ator. "O nosso filme está lá entre filmes importantes feitos no mundo inteiro. Isso já é uma grande vitória. Isso é uma coisa muito importante para a nossa cultura e para o nosso cinema".