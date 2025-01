Juliette revela saudosismo pelo BBB: 'Quero aquela menina doida e tagarela de volta'

Gil declarou que Juliette "continua sendo aquela menina humilde e amorosa, mesmo com tanto peso". "Eu amo você, assim como seus fãs", disse.

Em 2021, a cantora venceu o reality com 90,15% dos votos do público. Ela disputou uma final contra Camilla de Lucas e Fiuk. Recentemente, Juliette, Gil, Fiuk e Karol Conká, também participante do BBB 21 e recordista de rejeição do programa, participaram de uma campanha comemorativa dos 25 anos do reality show. Assista uma das versões aqui.