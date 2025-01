Fernanda Torres posta foto antes do Globo de ouro: 'A caminho'

Indicada ao Globo de Ouro 2025, Fernanda Torres postou uma foto em que aparece a caminho da premiação, que acontece neste domingo, 5. Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama por 'Ainda Estou Aqui', que disputa ainda a categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Fernanda disputa o prêmio com Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Segundo a revista Vogue, a atriz brasileira escolheu para a premiação um vestido Olivier Theyskens couture e joias do brasileiro Fernando Jorge, com styling do carioca Antonio Frajado.