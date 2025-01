Adele:defesa de Toninho Geraes desconfia de falsificação de assinaturas em processo por plágio

O processo por plágio aberto pelo músico Toninho Geraes contra a cantora Adele pela música Million Years Ago ganhou um novo capítulo. A defesa do artista protocolou uma notícia-crime e um incidente de falsidade processual depois de desconfiar de assinaturas apresentadas em documentos do caso.

Os papéis deverão ser analisados pela perícia e não se sabe se a cantora tem conhecimento do episódio. O Estadão tentou contato com a Universal Music, gravadora de Adele no Brasil; com Greg Kurstin, compositor de Million Years Ago; e com a Beggars Group, selo britânico responsável pela música, para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Segundo o advogado de Toninho, Fredímio Biasotto Trotta, a questão começou com a ausência da cantora, de Kurstin e de dirigentes da Beggars Group em uma reunião de conciliação ocorrida no dia 19 de dezembro.