Preta Gil publica vídeo ao lado de amiga no hospital: 'Quem não sai do lado?'

A cantora Preta Gil publicou um vídeo ao lado de uma de suas amigas, a DJ Ju de Paulla, no hospital nesta sexta-feira, 3. A artista permanece internada após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas no dia 19 de dezembro. Ela recebeu alta da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na última quarta, 1º.

"Quem não sai do lado?", brincou Preta ao mostrar a amiga. "Ela é uma ótima cuidadora. Excelente", disse.