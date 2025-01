Guilherme Arantes anuncia pausa nos shows após problema no coração: 'Chateado e reflexivo'

Em uma publicação desejando um feliz ano-novo nas redes sociais, o músico Guilherme Arantes, de 71 anos, anunciou uma pausa na carreira em 2025.

"É isso mesmo: 2025 já está parcialmente traçado "para" mim, e parcialmente traçado "por" mim. Não estou dizendo "adeus" a nada, apenas um até breve", informou o cantor de Meu Mundo e Nada Mais no comunicado.

"Zero promessas, zero compromissos de prosseguir nessa toada compulsória chamada de 'carreira'. Chuto o balde, me rebelo para sobreviver. Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada", diz ele um dos trechos.