Ex-BBB mostra bolão vencedor de quina na Mega da Virada e fala em 'sina de bater na trave'

A ex-BBB Paulinha Leite contou ter organizado um bolão que, por pouco, não foi vencedor do maior prêmio da história da Mega da Virada. Na quarta-feira, 1º de janeiro, a influenciadora mostrou um bilhete vencedor da Quina que, em vez de apostar no número 57, um dos sorteados na terça, 31, apostou no número 58.

"A sina de bater na trave continua", disse Paulinha em story do Instagram.

Segundo ela, a sua empresa, Unindo Sonhos, organizou 10 bolões vencedores da quina e mais de 300 vencedores da quadra. Na Mega da Virada, a quina teve 2.201 apostas vencedoras e a quadra, 190.779.