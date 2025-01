Ex-BBB Gabriel Santana diz ter sido alvo de operação policial por engano

O ator Gabriel Santana, ex-participante do BBB 23, contou ter sido alvo de uma operação policial por engano. Gabriel contou, de forma bem-humorada, sobre o ocorrido em um vídeo publicado no Instagram no início da semana. O ator afirmou ter sido abordado por dois policiais em sua casa na semana anterior à postagem do relato.

"Imagina você ser acordar e ser recebido com duas armas apontadas para a sua cabeça?", iniciou Gabriel. Segundo ele, os policiais estavam em busca de um suposto casal de traficantes que teria vivido no apartamento em que mora atualmente.

No dia, o ator disse ter acordado às 6h da manhã por conta de compromissos marcados. Ele, então, foi surpreendido com batidas em sua porta. "Eu falei: 'Como assim tem alguém batendo na minha porta? Tem que ser alguém do prédio, um síndico, um funcionário... Porque não passou pela portaria, não me interfonaram'", relatou.