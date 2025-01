Elton John, Nicolas Cage e Demi Moore estão entre apresentadores do Globo de Ouro

Outra indicação de destaque ao prêmio é o musical Emilia Pérez, que lidera a disputa das categorias de cinema com dez indicações. Atrás do longa, estão os elogiados O Brutalista, com sete indicações, e Conclave, com seis.

Na TV, a disputa é liderada por O Urso, lembrada em cinco categorias, incluindo a de melhor série de comédia ou musical. Veja a lista completa de indicados aqui.

Veja os famosos que entregarão prêmios no Globo de Ouro:

1.Andrew Garfield

2.Anthony Mackie

3.Anthony Ramos