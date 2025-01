Christina Rocha, ex-SBT, aparece em divulgação do BBB 25 e choca internet

As campanhas de divulgação da nova temporada do Big Brother Brasil continuam à todo vapor. Em uma decisão que chocou a internet, a Globo recrutou a apresentadora Christina Rocha para protagonizar um dos comerciais da vigésima quinta edição do reality show.

A apresentadora, que costumava a comandar o programa Casos de Família no SBT, aparece acompanhada das ex-participantes Beatriz Reis e Juliette.