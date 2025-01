Preta Gil posta foto com a família em hospital e anuncia saída da UTI

Momentos antes da virada para o Ano-Novo, a cantora Preta Gil anunciou a saída da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia para retirada de tumores. Em publicação no Instagram, Preta compartilhou uma foto junto da família ainda no hospital para atualizar os seguidores.

"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", disse na postagem.

Preta passou por uma cirurgia que durou mais de 20 horas no dia 19 de dezembro.