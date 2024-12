Kelly Key diz que negou convite para participar do BBB 25 com a filha

A cantora Kelly Key afirmou nesta segunda-feira, 30, que foi procurada pela produção do Big Brother Brasil 25 para participar do reality show, mas que recusou o convite da Rede Globo. Em uma postagem no Instagram, a artista negou os rumores de que ela e sua filha, a influenciadora Suzanna Freitas, estarão no elenco do programa.

"Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos", afirmou. "Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. Combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto...", disse a cantora.

O nome de Kelly Key estava sendo especulado como um dos possíveis Camarotes - nome dado aos famosos que participam da atração - por fãs do programa. Na nova edição do reality, os participantes entrarão em duplas. A nova dinâmica, apelidada de "Laços", colocará duas pessoas que já se conhecem para entrarem juntas na casa mais vigiada do Brasil.