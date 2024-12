Gominho fala sobre Preta Gil, que está na UTI: 'Ela tem resiliência'

Gominho comentou durante uma live no domingo, 29, sobre o estado de saúde de Preta Gil, que está na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia que realizou no último dia 19, para a retirada de tumores.

"Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia 'eu quero estar viva'", disse Gominho, que é amigo da cantora.

Ele explicou também que a situação de Preta é complexa, e que ela tem a previsão de ir para o quarto em alguns dias.