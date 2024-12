Ex-Aquaman, Jason Momoa será o Lobo em filme da Supergirl

Intérprete do Aquaman nos dois filmes do herói aquático, Jason Momoa tem novo papel na DC. O ator, que também teve passagem pela franquia Velozes e Furiosos, interpretará o Lobo em Supergirl: Woman of Tomorrow, adaptação da HQ homônima de Tom King com artes da dupla brasileira Bilquis Evely e Mat Lopes. A informação foi inicialmente publicada pelo Deadline e confirmada por Momoa no Instagram.

"Eles ligaram", disse Momoa na postagem, fazendo referência a uma entrevista em que ele dizia que se James Gunn e Peter Safran, CEOs do DC Studios, ligassem, a resposta seria "sim".

"Bem-vindo, meu amigo", comentou Gunn na postagem de Momoa.