Cavalo Caramelo, símbolo das enchentes no RS, protagoniza chamada de série

O resgate do cavalo recebeu ampla repercussão. Caramelo ganhou até um perfil no Instagram - que soma mais de 100 mil seguidores - e chegou a participar do tradicional amigo secreto no Fantástico, da Rede Globo, no último dia 22.

O animal foi adotado no início de dezembro pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e agora vive em uma fazenda-escola da universidade. À época do resgate, ele apresentava sinais de desidratação e um acentuado estado de desnutrição. Durante o tratamento de reabilitação, o animal já engordou 50 quilos.