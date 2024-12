Olivia Hussey, protagonista do filme 'Romeu e Julieta', morre aos 73 anos

Olivia Hussey, atriz que estrelou o papel da adolescente Julieta no filme Romeu e Julieta, de 1968, morreu. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais neste sábado, 28. Ela tinha 73 anos.

Hussey morreu na sexta-feira, "pacificamente e em casa, cercada por seus entes queridos", disse uma declaração publicada em sua conta no Instagram.

Ela tinha 15 anos quando o diretor Franco Zeffirelli a escalou para sua adaptação da tragédia de William Shakespeare, depois de vê-la no palco na peça The Prime of Miss Jean Brodie, também estrelada por Vanessa Redgrave.